ИА «Ореанда-Новости». Федеральная антимонопольная служба сообщила о признаках картельного сговора на рынке гречневой крупы. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

По словам Артемьева, признаки были обнаружены в ходе 11 внеплановых проверок. Между производителями гречневой крупы были обнаружены элементы сговора. В случае доказательства факта картельного сговора, их ждёт уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Сообщается, что по состоянию на 25 марта ФАС получила более 600 обращений от граждан, которые сообщали о росте цен на ряд товаров, входящих в «карантинную корзину». Так, выросла стоимость гречневой крупы, риса, сахара, мяса и туалетной бумаги.

В ведомстве продолжают мониторинг цен на социально значимые продукты в условиях вспышки коронавируса. В случае нарушения законодательства и значительных изменений в ценах, ФАС анализирует их обоснованность и принимает соответствующие меры.