19.12.2019, 22:15
FATF порекомендовала России быстрее изымать имущество у коррупционеров
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники международной Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег порекомендовали России быстрее изымать имущество у коррупционеров.
Первые результаты по выездной миссии FATF в столице стали известны ещё 18 октября. Сейчас специалисты FATF озвучили окончательное решение. Они предлагают российской власти расширить список активов госслужащих, которых подозревают в хищении и отмывании денег, подлежащих конфискованию в качестве незаконного богатства.
В России подлежит изъятие и обращение в доход государства всё имущество госслужащего и его близких родственников, если по результатам декларирования за последние 3 года доходы чиновника намного меньше приобретённых активов. В FATF указали, что не смотря на суровые меры наказания, проблема коррупции в России не уменьшается. Специалисты международной Группы отметили, что у нас в стране необходимо чаще применять механизм конфискации имущества без вынесения обвинительного приговора.
Первые результаты по выездной миссии FATF в столице стали известны ещё 18 октября. Сейчас специалисты FATF озвучили окончательное решение. Они предлагают российской власти расширить список активов госслужащих, которых подозревают в хищении и отмывании денег, подлежащих конфискованию в качестве незаконного богатства.
В России подлежит изъятие и обращение в доход государства всё имущество госслужащего и его близких родственников, если по результатам декларирования за последние 3 года доходы чиновника намного меньше приобретённых активов. В FATF указали, что не смотря на суровые меры наказания, проблема коррупции в России не уменьшается. Специалисты международной Группы отметили, что у нас в стране необходимо чаще применять механизм конфискации имущества без вынесения обвинительного приговора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии