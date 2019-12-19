Первые результаты по выездной миссии FATF в столице стали известны ещё 18 октября. Сейчас специалисты FATF озвучили окончательное решение.В России подлежит изъятие и обращение в доход государства всё имущество госслужащего и его близких родственников, если по результатам декларирования за последние 3 года доходы чиновника намного меньше приобретённых активов. В FATF указали, что не смотря на суровые меры наказания, проблема коррупции в России не уменьшается.