ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, что файлы из Google Docs вновь попали в открытый доступ. Об этом сообщили пользователи поисковой системы Яндекс, которые по запросу смогли получить информацию из документов пользователей сервисом Google.

Сообщается, что все файлы легко находятся с помощью расширенного поиска, предусмотренного Яндекс. Особое внимание обратили на личные документы, которые выдаются по запросам «график» и «зарплата».

Напомним, что это уже второй подобный инцидент за последний месяц. Ранее 4 июля 2018 года администраторы паблика MDК социальной сети ВКонтакте выступили с заявлением, что личная информация пользователей Google Docs индексируются в поисковой системе Яндекс. В открытый доступ попали файлы, которые хранились на сервисе и не были защищены паролем или графическим ключом. Тогда пользователи получили информацию о паролях, номерах телефонов и счетов, а также иная личная информация.

Уже 5 июля с официальным заявлением выступил Илья Грабовский, пресс-секретарь корпорации Яндекс. Он подтвердил, что в службу поддержки компании стали поступать жалобы на доступность файлов из сервиса Google Docs в поисковой системе Яндекс.

Как было сказано, Яндекс не имеет никакого отношения к взлому сервиса компании Google. Поисковая системы компании индексирует только открытую часть Интернета, то есть тот сегмент, для доступа к которому не требуется вводить определенные идентификационные данные, вроде логина или пароля. Особенность системы является то, что файлы, политика которых предполагает запрет на индексацию административной частью, например через robots.txt, не отображаются по запросу пользователя, даже ели они расположены в открытом сегменте Интернета.

Ранее, сотрудники компании Яндекс стали оперативно связываться со своими коллегами из организации Google, с целью привлечь их внимание к вопросу о доступности документов из принадлежащего им сервиса. Отмечается, что проблема была оперативно устранена, правда, как оказалось, на непродолжительный срок.

Яндекс также закрывала на некоторое время поиск по абсолютно всем файлам Google.

Компания Google в официальном пресс-релизе заявила, что вина в утечке личной информации целиком лежит на самих пользователях. Представители организации утверждают, что индексация другой поисковой системой могла произойти только в том случае, если пользователи Google Docs сделали свои файлы публичными.