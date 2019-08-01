ИА «Ореанда-Новости». Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной недвижимость на 6,5 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что Сергунина занималась продажей старинных особняков в центре Москвы фирмам, который были подконтрольны её семье. Потом в этих особняках появились в основном гостиницы. Сейчас чиновница отвечает за городские выборы всех уровней.



В декларации Сергуниной за прошлый год сказано, что она заработала 7,2 миллиона руб. Также ей принадлежат часть квартиры и участок.