ИА «Ореанда-Новости». Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального подал в суд на Минюст из-за того, что фонд внесли в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов, пишет «Интерфакс».



ФБК требует признать незаконным внесение в реестр. По требованию фонда, Минюст должен исключить ФБК из этого перечня.



Минюст добавил ФБК в этот реестр в начале октября. Это произошло после того, как Минюст обнаружил, что в фонд поступали деньги из Испании и США. Всего было перечислено около 140 тысяч рублей.