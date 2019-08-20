ИА «Ореанда-Новости». Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального представил новое расследование, пишет «Дождь».



Оно посвящено депутату Мосгордумы Владимиру Платонову и его семье. ФБК утверждает, что 26-летний сын депутата является миллиардером.



Фонд выяснил, что в июле сын парламентария приобрёл квартиру площадью более 350 квадратный метров в элитной районе Москвы. Стоимость недвижимости – около 600 миллионов рублей. Кроме того, ФБК нашёл дом на Рублёвке, который также принадлежит сыну депутата. Дом оценили в 4 миллиарда рублей. При этом не так давно молодой человек этот дом продал.



ФБК предполагает, что самостоятельно заработать на такие приобретения сын депутата не мог.



Отмечается, что Платонов-старший является депутатом Мосгордумы с 1993 года. При этом в течение 20 лет он занимал кресло спикера. Он также параллельно пять лет был членом Совета Федерации. Перед этим Платонов восемь лет работал в прокуратуре.