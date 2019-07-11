ИА «Ореанда-Новости». В Волгограде в центре города нашли мертвой федерального судью Волжского городского суда Волгоградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Отмечается, что тело судьи нашли около дома на улице Пархоменко. По предварительным данным, женщина выпала из окна своей квартиры, которая находится на 15 этаже. При этом квартира была закрыта изнутри.



Сейчас сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку инцидента.