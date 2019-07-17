Такое решение принял 29-летний футболист в ходе развлекательного телевизионного шоу под названием «Comment Out».

Нападающий столичного футбольного клуба «Локомотив» принял участие в передаче вместе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Одним из обязательных условий шоу стал выбор футболиста между двумя действиями. Либо Фёдор Смолов выполняет задание, либо жертвует финансы на благотворительность. Футболист, не задумываясь, выбрал второе. В селе под названием Костин Лог, которое расположено на территории Алтайского края, жители собирали деньги на ремонт кровли местного Дома культуры. Необходимо было собрать 414 тысяч рублей, из которых 3400 рублей на момент выхода передачи было собрано. Фёдор Смолов пожертвовал 400 тысяч рублей, комментируя свой поступок тем, что лучше помочь Дому культуры, нежели покупать шампанское по баснословной цене.

Фёдор Смолов, уроженец города Саратова, перешёл в состав московского «Локомотива» в августе прошлого года. До этого футболист четыре года играл в «Краснодаре». Стоимость перехода Смолова из одного клуб в другой составила девять миллионов евро. Согласно условиям контракта, футболист должен играть в составе клуба в течение четырёх лет при зарплате в три миллиона евро. В матче Суперкубка России 2019 года Фёдор Смолов забил свой первый из трёх голов, что привело к победе футбольного клуба «Локомотива» над действующим чемпионом страны «Динамо». Суперкубок России стал первым в спортивной карьере Фёдора Смолова.