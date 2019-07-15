Напомним, что этот год станет для «Нашествия» юбилейным – он состоится уже в двадцатый раз.

Юбилейная выставка фотографий разместится на территории проведения фестиваля. В последнее время музыкальный марафон проходит в населённом пункте под названием Большое Завидово, расположенным в Тверской области. Зрителям будут предложены архивные снимки, иллюстрирующие выступления музыкантов на фестивале на протяжение всей истории его существования, а также закулисные съёмки. Авторами фотографий выступили такие художники как Игорь Верещагин, Сергей Рогозин, Юлия Комарова, Иван Кобяков и Евгений Рудницкий.

Сама выставка расположится в специальном шатре в общей зоне. Посетить её может любой желающий. Организаторы фестиваля «Нашествие» преследовали помимо просветительской цели и другую – благотворительную. Так фотографии большого формата будут подписаны самими музыкантами. Эти фотографии будут использоваться в качестве лотов на специальном аукционе, вырученные средства от которого пойдут в пользу Конаковского специализированного Дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. На платформе краудфандинга Planeta.ru фотографии с автографами артистов можно будет приобрести с полудня 19 июля. Эти и другие, меньшего формата, фотографии можно будет купить до 1 августа.

Лидер группы «Неприкасаемые» Гарик Сукачёв был воодушевлён идеей благотворительного аукциона. Он выставил на торги собственный байк под названием «Hobo»., выполненный на базе другого легендарного мотоцикла марки Harley-Davidson Softail Slim.

Напомним, что фестиваль «Нашествие» состоится в этом году с 18 по 21 июля.