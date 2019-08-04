Это гастрономическое событие проходит в городе уже в пятый раз.

В текущем году исполняется семьдесят шесть лет со дня освобождения Белгорода от войск гитлеровской Германию. Это памятное событие и стало ключевой темой проведения первого дня фестиваля. Жителей и гостей организаторы фестиваля пригласили в парк Победы. Много разнообразных активностей и интерактивных зон ожидало пришедших: спортивные площадки, зоны для фотографирования, ремесленные мастер-классы и многое другое.

Официальное открытие фестиваля «Русская каша» состоялось в четыре часа дня. Через полтора часа свою работу начали четыре полевые кухни, каждая из которых раздала одну тысячу порций солдатской каши всем желающим. Одновременно стартовал и праздничный концерт, во время которого посетителей также угостили кашей. В течение дня по городу Белгороду курсировал специальный троллейбус, пассажиры которого также угостились солдатской кашей. Троллейбус курсировал по маршруту: киноцентр «Русич» - Белгородский Арбат – парк Победы.

По информации, предоставленной начальником отдела по развитию сервиса управления потребительского рынка администрации города Белгорода Елены Елисеевой, масштабы международного фестиваля «Русская каша» ежегодно увеличиваются. В прошлом году посетители смогли продегустировать около трёх тысяч порций каши, в этом году таких порций организаторами фестиваля запланировано уже пятнадцать тысяч.

Сегодня, 4 августа, проходит второй день фестиваля. В полдень на Музейной площади началась развлекательная программа для детей. Лучшие белгородские повара собрались здесь, чтобы продемонстрировать своё искусство приготовления исконно русского блюда. В час дня полевые кухни вновь начали работать, предлагая посетителям около четырёх тысяч порций каши.