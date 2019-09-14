Мероприятие пройдёт в Москве и других российских городах.

Причиной проведения Фестиваля циркового искусства стало столетия, со дня подписания постановления советской власти, согласно которому все цирки в стране стали государственными. Декрет Совета народных комиссаров имел название «Об объединении театрального дела», подписан он 26 августа 1919 года. По информации, предоставленной на официальном портале мэра и правительства города Москвы, фестиваль циркового искусства продлится два дня. В течение этого времени на столичных бульварах своё мастерство продемонстрируют артисты разных цифровых жанров. Лучшие номера покажут артисты таких жанров как акробатика, гимнастика, жонглирование, клоунада и искусство пантомимы. Удивлять гостей фестиваля будут также фокусники и мастера иллюзионного искусства.

Кроме основной программы фестиваля, на бульварах Москвы состоятся мастер-классы, творческие встречи с артистами и грим-мастерские. Для того, чтобы напомнить всем присутствующим гостям о времени, проведённом в цирке, их будут угощать разнообразными сладостями.

Стоит также отметить, что местом расположения фестивальных площадок стали столичные бульвары, такие как Яузский, Покровский, Чистопродулный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной, Тверской, Никитский и Гоголевский. Мероприятия состоятся не только в столице Российского государства, но и в таких городах как Санкт-Петербург, Владивосток, Сочи, Воронеж, Кисловодск и другие. В регионах мероприятия, посвящённые столетию со дня установления государственных цирков, пройдут в течение осени.