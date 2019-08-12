ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве арестовал на 13 суток фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что его признали виновным в мелком хулиганстве за то, что, выступая на согласованном митинге 10 августа, он нецензурно ругался.



Напомним, 10 августа в Москве прошёл согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Да данным «Белого счётчика» на акции было около 50 тысяч человек, в МВД насчитали 20 тысяч участников. На митинге выступили известные люди, в том числе Леонид Парфенов, группа «Кровосток», Людмила Улицкая.