ИА «Ореанда-Новости» . Власти Великобритании выставят Российской Федерации счёт на 830 000 фунтов стерлингов, что составляет более 77 миллионов рублей по курсу ЦБ, в счёт компенсации предпринимателю Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала российского Следственного комитета Александра Дрыманова. Об этом с 27 марта сообщила его адвокат Елена Федулова.

По словам защитника бизнесмена, сегодня вступило решение лондонского суда об отказе экстрадировать объявленного в международный розыск Смычковского в Россию. Вестминстерский суд Лондона постановил компенсировать издержки Дмитрия Смычковского, которые он понес в рамках процесса об экстрадиции. В ближайшее время он представит счета, которые выставляли ему юридические компании за оказание услуг.

По информации издания «РИА Новости», адвокаты брали за свои услуги 3 тысячи фунтов в час. Общий счёт, таким образом, составил более 830 тысяч фунтов за весь полуторагодовой период судебных разбирательств.

Деньги будут взысканы для оплаты юриста Королевской прокурорской службы, который представлял на процессе интересы российских властей.

Оставшиеся в РФ фигуранты громкого скандала уже получили длительные сроки заключения. На прошлой неделе московский городской суд приговорил бывшего начальника столичного главка СК России генерала Александра Дрыманова, полковников Михаила Максименко и Алексея Крамаренко к 12, 14 и 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



