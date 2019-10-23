ИА «Ореанда-Новости». Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов смог сбежать из-под домашнего ареста на Украину, пишет «МК» со ссылкой на источник.



Сообщается, что Гаврилов попросил политического убежища на Украине.



Однако официального подтверждения этой информации нет. Адвокаты других участников дела не стали ни опровергать, ни подтверждать эти сообщения.



Следствие считает, что участники организации «Новое величие» хотели устроить в России переворот и захватить власть.