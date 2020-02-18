ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве приговорил студента МАИ Андрея Баршая, который является фигурантом «московского дела», к трём годам условно, пишет «Коммерсант».



Баршая признали виновным в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он с разбега ударил в спину бойца Росгвардии на акции протеста, которая прошла минувшим летом.



Обвинение просило приговорить студента к 3,5 годам колонии общего режима. Однако суд учёл положительные характеристики Баршая и то, что он принёс извинения.