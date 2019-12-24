24.12.2019, 16:24
Фигурант «московского дела» Суровцев получил 2,5 года за нападение на росгвардейца
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве приговорил к 2,5 годам колонии Сергея Суровцева, которого обвинили в применении насилия к представителю власти во время акции протеста 27 июля в центре столицы, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что сторона обвинения просила приговорить Суровцева к четырём годам лишения свободы.
Суровцев был задержан 28 ноября. Следствие уверено, что он ударил сотрудница Росгвардии секцией металлического заграждения на Тверской улице и затем пытался преградить путь другим силовикам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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