ИА «Ореанда-Новости». Тверской суд в столице приговорил 23-летнего Павла Устинова, обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОНа на акции протеста 3 августа, к 3,5 годам колонии общего режима, пишет «Интерфакс».



При этом прокуратура просила назначить наказание в виде шести лет лишения свободы. По версии следствия, Устинов при задержании вывихнул руку бойцу ОМОНа. Сам Устинов не признал своей вины.



Несанкционированная акция протеста прошла в Москве 3 августа. На ней было задержано около тысячи человек.