ИА «Ореанда-Новости». Суд в Санкт-Петербурге назначил фигуранту дела о теракте в магазине «Перекресток» принудительное лечение в местной психиатрической больнице. Дмитрий Лукьяненко будет находиться под присмотром медиков на стационарном лечении до декабря этого года.



Ходатайство следствия о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в теракте в магазине «Перекресток», удовлетворили в судье. Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Санкт-Петербурга.

Его направят в Санкт-Петербургскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением на стационарное лечение до декабря 2018 года. После лечения будет решаться вопрос о возможности привлечения Лукьяненко к уголовной ответственности, об этом сообщила руководитель ОПС Дарья Лебедева.

Напомним, Лукьяненко обвиняется в организации теракта 27 декабря 2017 года и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства в магазине «Перекресток» в Петербурге.

Изначально завели уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но после дело переквалифицировали на статью о теракте. Тогда пострадало 18 человек, к январю всех пострадавших выписали из больниц Петербурга.



Обвиняемый во время допроса рассказал о мотивах преступления. Он признался, что пошел на это из-за ненависти к организаторам психологических тренингов, которые ранее посещал, сообщали в Следственном комитете.

Он сам изготовил и заложил взрывное устройство. А неподалеку от места взрыва даже спрятал две флешки с информацией о причинах, побудивших его пойти на это. Его причастность подтвердили при помощи экспертиз, в том числе генетической. Лукьяненко позже сам сознался в содеянном на допросе.

Однако следствию необходимо установить степень его вменяемости. Лукьяненко наблюдался в психоневрологическом диспансере с 19 лет.

После взрыва в «Перекрестке» ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России). Но в Совфеде и Госдуме скептически отнеслись к заявлению террористической группировки о причастности к теракту, это посчитали «пиаром».



