ИА «Ореанда-Новости». Фигурант так называемого «московского дела» Айдар Губайдулин, который принимал участие в несогласованном митинге 27 июля, объявлен в международный розыск, пишет «МК».



Ранее сообщалось, что он уехал за границу, находясь под подпиской о невыезде. Губайдулин в соцсетях рассказал, что был вынужден уехать и возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.



В Басманном суде рассказали, что следствие направило в суд ходатайство о об избрании меры пресечения для Губайдулина в виде ареста.