ИА «Ореанда-Новости». Одну из фигуранток дела организации «Новое величие» Анну Павликову увезли на скорой из зала суда, пишет «Коммерсант».



Павликовой стало плохо во время заседания. Судья решил остановить разбирательство и вызвать ей скорую. В итоге Павликову забрали в больницу, Один из врачей, осматривавших Анну, сообщил журналистам, что у девушки «предположительно попытка суицида».



Однако её сестра отмечает, что этого не может быть, плохо Павликовой стало из-за нервного перенапряжения.



Суд в Москве продолжает рассмотрение дела «Нового величия» - восемь человек обвиняют в создании экстремистской организации.