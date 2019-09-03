03.09.2019, 20:22
Фигурантов дела о массовых беспорядках Фомина и Жукова перевели под домашний арест
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве изменил меру пресечения фигуранту «дела о массовых беспорядках» Егору Жукову с заключения на домашний арест, пишет «Коммерсант».
Такое же решение было принято и в отношении другого участника акции протеста 27 июля Сергея Фомина. О переводе их под домашний арест ходатайствовал СКР.
Также стало известно, что дело о массовых беспорядках против Жукова закрыли. Однако ранее стало известно, что ему предъявили обвинение в призывах к экстремизму. Такой вывод следствие сделало на основе его видеоблога, где он рассказывал о ненасильственных протестах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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