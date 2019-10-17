ИА «Ореанда-Новости». Четверо фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Александра Лупашко.



Речь идёт о Руслане Костыленкове, Вячеславе Крюкове, Дмитрии Полетаеве и Петре Карамзине. Известно, что приставы вынесли из клетки, их состояние неизвестно.



При этом изначально сообщалось, что вены порезал только Костыленков, который перед этим заявил: «Мы будем свободными».



Напомним, согласно материалам дела, движение «Новое величие» было создано в декабре 2017 года. СОБР задержал 10 участников движения прошлой весной по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя.