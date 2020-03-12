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По словам фигуристки, проблемы были спровоцированы критикой фанатов. Она заявила, что "тем летом ситуация была не совсем хорошей". Медведева уверяет, что психические проблемы уже остались в прошлом.. Она утверждает, что из-за неё она не впадает в депрессию, но задаётся вопросом, зачем фанаты это делают.Медведева признаётся, что иногда она хочет убежать от всего этого, но при этом отмечает, что то, что с ней происходит, является частью работы.ТакжеРанее Медведева уже рассказывала о проблемах с ментальным здоровьем.