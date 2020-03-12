ИА «Ореанда-Новости»Фигуристка из РФ Евгения Медведева в подкасте Olympic Channel уведомила о том, что у неё были проблемы с психическим здоровьем. 

По словам фигуристки, проблемы были спровоцированы критикой фанатов. Она заявила, что "тем летом ситуация была не совсем хорошей". Медведева уверяет, что психические проблемы уже остались в прошлом. 

Спортсменка говорит, что беспричинная критика приносит боль. Она утверждает, что из-за неё она не впадает в депрессию, но задаётся вопросом, зачем фанаты это делают. 

Медведева признаётся, что иногда она хочет убежать от всего этого, но при этом отмечает, что то, что с ней происходит, является частью работы. 

Также фигуристка сказала слова благодарности болельщикам, которые её поддерживают.

Ранее Медведева уже рассказывала о проблемах с ментальным здоровьем.