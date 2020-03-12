12.03.2020, 08:11
Фигуристка Медведева рассказала о причинах проблем с психическим здоровьем
ИА «Ореанда-Новости». Фигуристка из РФ Евгения Медведева в подкасте Olympic Channel уведомила о том, что у неё были проблемы с психическим здоровьем.
По словам фигуристки, проблемы были спровоцированы критикой фанатов. Она заявила, что "тем летом ситуация была не совсем хорошей". Медведева уверяет, что психические проблемы уже остались в прошлом.
Спортсменка говорит, что беспричинная критика приносит боль. Она утверждает, что из-за неё она не впадает в депрессию, но задаётся вопросом, зачем фанаты это делают.
Медведева признаётся, что иногда она хочет убежать от всего этого, но при этом отмечает, что то, что с ней происходит, является частью работы.
Также фигуристка сказала слова благодарности болельщикам, которые её поддерживают.
Ранее Медведева уже рассказывала о проблемах с ментальным здоровьем.
По словам фигуристки, проблемы были спровоцированы критикой фанатов. Она заявила, что "тем летом ситуация была не совсем хорошей". Медведева уверяет, что психические проблемы уже остались в прошлом.
Спортсменка говорит, что беспричинная критика приносит боль. Она утверждает, что из-за неё она не впадает в депрессию, но задаётся вопросом, зачем фанаты это делают.
Медведева признаётся, что иногда она хочет убежать от всего этого, но при этом отмечает, что то, что с ней происходит, является частью работы.
Также фигуристка сказала слова благодарности болельщикам, которые её поддерживают.
Ранее Медведева уже рассказывала о проблемах с ментальным здоровьем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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