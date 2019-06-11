ИА «Ореанда-Новости» Раскольник Филарет Денисенко, ранее возглавлявший неканонический Киевский патриархат, заявил, что он отвергает томос об автокефалии «новой церкви» Украины.

Филарет указал на то, что иерархи «не знали содержания томоса, который нам дали», а если бы были должным образом осведомлены, 15 декабря не проголосовали бы за автокефалию. «…Нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», – сказал он.

Новая церковная организация под названием «Православная церковь Украины» была учреждена в декабре 2018 года после объединения неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Предстоятелем данной структуры стал Епифаний Думенко. В январе Константинопольский патриарх Варфоломей выдал ей томос об автокефалии, но прочие православные церкви не признали её.

Каноническая Украинская православная церковь, возглавляемая митрополитом Онуфрием, отказалась от участия в «объединительном соборе». В Русской православной церкви назвали «собор» ничтожным, «автокефалию» – пустышкой, а день подписания томоса – трагическим в истории православия.

Спустя несколько месяцев Филарет заявил о расколе в «новой церкви» вследствие нарушения Епифанием договоренностей, достигнутые в ходе «объединительного собора». При этом Епифаний отрицает наличие раскола в юрисдикции.