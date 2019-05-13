ИА «Ореанда-Новости» Глава одной из неканонических церковных структур Украины, раскольник Филарет Денисенко сообщил о том, что «новая церковь» разделилась.

Филарет заявил, что возглавляемая им структура, на основе которой создавалась «новая церковь», по-прежнему существует. «Юридический механизм возвращения Киевского патриархата есть. Его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх, значит, есть патриархат. Киевская патриархия. И поэтому возвращать патриархат не нужно. И мы его и дальше будем возвращать. И будет патриархат…» – заявил церковный иерарх, добавив, что он уверен в том, что обязательно наступит время, когда патриархат будет признан.

Филарет не исключил возможности разделения новой церковной структуры. После этого, по его мнению, будет учреждена «единая церковь – Киевский патриархат». Филарет также сказал, что церковь разделилась вследствие крайне редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко. «…Моя задача как патриарха – сохранить украинскую церковь», – заявил Филарет в заключение.