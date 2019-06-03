ИА «Ореанда-Новости» Чтобы избавиться от употребления нецензурных слов в речи педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева советует заменять нецензурные слова синонимами.

Она посоветовала, если есть привычка применять в речи нецензурных слова, выписать их в столбик и подобрать к каждому высказыванию цензурный синоним и употреблять его в общении.

Профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Владимир Карасик также подчеркнул, что в публичном общении нецензурная брань недопустима, она выражает агрессию по отношению к окружающим. Филолог при этом заметил, что в кругу близких и понимающих люде человек может выражаться, как пожелает.