ИА «Ореанда-Новости». Чемпионат «Молодые профессионалы» проходит уже в четвёртый раз и впервые в Южно-Сахалинске. С каждым годом конкурс становится всё более интересным, обретает всё большую популярность и престиж. Компетенций в 2018 году шестьдесят две и каждая из них предлагает проверить уровень профессионального мастерства.

До 12 августа включительно Южно-Сахалинск принимает студентов колледжей со всей страны, чтобы подвергнуть испытаниям их профессиональные навыки по шести направлениям: сфера строительства, дизайн и творчество, сфера услуг и обслуживания гражданского транспорта, коммуникационные и информационные технологии, промышленное производство. Область радушно отнеслась к гостям, и губернатор выразил признание по поводу того, что именно Сахалинской области выпала такая честь – стать местом подведения итогов такого крупного мероприятия. Он выразил надежду на то, что регион никого не оставит равнодушным и обязательно оставит свой след в виде тёплых и приятных воспоминаний в душе участников.

Торжественное открытие состоялось в спортивном комплексе «Кристалл» и сопровождалось напутственным словом Владимира Путина. Он выразил надежду на то, что проведение финала такого крупного чемпионата на Дальнем Востоке поможет не только региону в области опережающего развития, но и стране в целом, потому как для участников это отличный шанс показать свой талант и знания, которые они могут реализовать во благо как всей страны, как и своего любимого региона, а также успешного стартовать в своей профессиональной карьере. Такие конкурсы выявляют особенно талантливые кадры, которые могли бы обеспечить конкурентоспособность российского образования.

Дмитрий Медведев не смог появиться лично, но тоже отправил своё обращение ко всем талантливым ребятам, которое зачитал губернатор Сахалинской области. В нём он отметил, что Россия нуждается в таких открытых, ярких, смелых, амбициозных и нестандартно мыслящих кадрах, заслуживающих самых высоких и почётных наград, и что именно такие активные любители и мастера своего дела смогут поднять экономику страны.