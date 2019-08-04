ИА «Ореанда-Новости». В сообщении финского флота говорится, что миноносец Hämeenmaa патрулировал границы Финляндии и из-за ошибки вошёл на 600 метров в российские воды. Они также указали, что корабль немедленно вышел в международные воды после того, как команда заметила ошибку. Финский флот уже начал расследование этого инцидента.

Представители ВМФ Финляндии назвали этот эпизод ошибкой и выразили сожаление российской стороне. А Туомас Тииликайнен, начальник штаба Военно-морских сил Финляндии, призвал своих коллег в России не считать инцидент провокацией и не рассматривать его как злые намерения.

Сам инцидент был зафиксирован несколько дней назад. Официальных заявлений относительно инцидента пока не поступало. Фактически, тот факт, что что-то произошло в Финском заливе, уже стало известено из официальных извинений.