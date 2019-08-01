01.08.2019, 18:52
Финляндия ужесточает визовые требования для россиян
ИА «Ореанда-Новости». С 1 сентября Финляндия ужесточит требования для получения шенгенской визы для россиян. По новым правилам, россияне буду должны собирать весь пакет документов, одобренный директивами Евросоюза, включая информацию о месте проживания, билетах, и подтверждение наличия финансовых средств.
Несмотря на такое заявление, в министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что поток российских туристов не сократится.
Также в пакет необходимых документов будет входить информация и о времени нахождения на территории государства, маршрута поездки. Эти же правила будут распространяться и на тех, кто пересекает границу и едет к родственникам, и на тех, кто владеет недвижимостью на территории Финляндии. Помимо того, близким родственникам придётся предоставлять подтверждение родства.
Несмотря на такое заявление, в министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что поток российских туристов не сократится.
Также в пакет необходимых документов будет входить информация и о времени нахождения на территории государства, маршрута поездки. Эти же правила будут распространяться и на тех, кто пересекает границу и едет к родственникам, и на тех, кто владеет недвижимостью на территории Финляндии. Помимо того, близким родственникам придётся предоставлять подтверждение родства.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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