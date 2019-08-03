ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 2 августа, состоялось торжественное открытие фестиваля для всех любителей мотоциклов марки Harley Davidson. Международный фестиваль под названием «St. Petersburg Harley Days» стартовал в городе Санкт-Петербурге.

По информации, предоставленной президентом фестиваля Григорием Путинцевым, местом открытия фестиваля была выбрана центральная площадь Островского. По его словам, открытие прошло с размахом, отмеченное музыкальной программой. Сегодня организаторы события насчитали на площади девятнадцать флагов, что свидетельствует о том, что мероприятие пользуется популярностью у иностранцев. Тем более, что основной поток зрителей и участников ожидается завтра.

Сегодня посетителей фестиваля ожидала обширная музыкальная программа. С разных сторон Александринского театра организаторы установили две сцены. Российские музыканты исполняли как композиции рок-героев, так и песни собственного сочинения. Александр Розембаум, который также принял участие в St. Petersburg Harley Days, подарил городу песню. Её он исполнил на открытии фестиваля.

Однако, основным моментом события стал сам мотоцикл легендарной марки. Посетителей на площади Островского ждали десятки «железных коней», среди которых встречались и переделанные российскими умельцами. Также в рамках фестиваля работали пункты питания, были презентованы стенды, посвящённые кузнечному мастерству и искусству татуировок.

Завтра, 3 августа, состоится ключевой момент фестиваля – пробег мотоциклов Harley Davidson по дорогам Северной Пальмиры. Организаторы фестиваля планируют, что участие в мотопробеге примет несколько тысяч любителей тяжёлых мотоциклов. Стартуют завтра на Дворцовой площади, завершение мотопробега состоится на петербургской улице Зодчего Росси.