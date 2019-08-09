Выпускнику городской школы №27 выпала честь развернуть флаг города Смоленска в самой северной точке планеты.

Сегодня утром Максим Колюшенков встретился с главой города Смоленска Андреем Борисовым. Градоначальник высказал слова благодарности юному жителю города-героя Смоленска и в торжественной обстановке вручил ему флаг города для того, чтобы Максим Колюшенков смог водрузить его на Северном полюсе.

Выпускник смоленской школы был принят в команду исследователей Арктики благодаря собственным достижениям в учёбе и волонтёрской деятельности. Максим неоднократно становился участником образовательных программ, посвящённых исследованиям по атомной энергетике. Дважды одерживал победу в местном этапе Всероссийского школьного чемпионата по интеллектуальным играм «Матрица». А по завершению школы Максим Колюшенков станет студентом физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Это стало возможным благодаря победе вчерашнего смоленского школьника в телевизионной передаче «Умники и умницы» - Колюшенков сделал свой выбор в пользу МГУ, отказавшись от места в Московском государственном институте международных отношений.

Максим отправится на Северный полюс на крупнейшем атомном ледоколе в мире под названием «50 лет Победы». Экспедиция продлится десять дней, во время которой участники ознакомятся с природными условиями Арктики, с историей ледокола и работой его экипажа. Кроме Максима Колюшенкова в арктическую экспедицию отправятся ещё шестьдесят семь детей из других российских регионов. По итогам поездки планируется создать собственный видеоролик.