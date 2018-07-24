ИА «Ореанда-Новости». Магазин «Плеер.ру» приостановил свою деятельность еще 23 июля 2018 года. Данное заявление было сделано после начавшихся обысков в здании организации.

Как стало известно, на официальном сайте компании было выставлено предупреждение о временном прекращении работы онлайн-магазина. Также сообщение подобного типа появилось у входа в офис компании на улице Мастеркова в Москве.

В главном офисе проходил обыск сотрудниками правоохранительных органов. Ими изымались сопроводительные документы к электронике и технику. Помимо товарных документов также велась проверка личных документов сотрудников компании.

По словам очевидцев, в офисе компании обыск проводился людьми в масках. Клиенты магазина стояли у входа в здание, но двери были заблокированы. Также сообщается, что специальных ведомственных машин в районе офиса «Плеер.ру» замечено не было.

По сообщению Федеральной налоговой службы, ведомство пресекло незаконную деятельность магазина электроники «Плеер.ру». Разбирательства по делу проводилось совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Отмечается, что магазину было выдвинуто обвинение в неуплате налогов.



Как выяснилось, организация не применяла онлайн-ККТ в ходе своей деятельности, хотя постановление о переходе на новую форму вышло еще 1 июля 2017 года. Организация с тех пор не фиксировала выручку и не предоставляла отчетность в налоговые службы. В связи с этим ведомство не начисляло налоги, а компания, в свою очередь, больше года не уплачивала их.

Официальных заявлений по результатам обысков не было сделано ни со стороны Федеральной налоговой службы, ни на сайте интернет-магазина «Плеер.ру».

Напомним, что магазин «Плеер.ру», основанный в 2002 году, попадал в тридцатку крупнейших компаний Рунета по версии Forbes. 21-е место отдали магазину за высокий показатель выручки, оцениваемой в 60 миллионов долларов. Также магазин засветился в списке крупнейших интернет-магазинов в 2016 году. Агентство Data Insight поставило организацию на 88-е место, оценив ее годовой оборот в 1,28 миллиардов рублей.

Как сообщалось, в 2013 году в офисе «Плеер.ру» проводились обыски по делам о краже товаров компании Apple. В ходе расследования проверялись накладные товаров, а также трудовые книжки работников организации из-за возможной причастности сотрудников к хищению устройств iPhone и iPad. Сама компания «Плеер.ру» комментариев по данному вопросу не давала, представители организации с прессой не общались.