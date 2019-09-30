ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство РБК сообщило со ссылкой на сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС), что российские налогоплательщики стали получать фиктивные письма якобы от имени ведомства, в которых граждан просят при помощи QR-кода перевести деньги на счета, принадлежащие мошенникам.

«Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», – заявил журналистам представитель ФНС. Он заверил, что служба не имеет отношения к поддельным извещениям, о которых информируют пользователи социальной сети Facebook.