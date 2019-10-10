10.10.2019, 23:03
ФНС России планирует ввести новую методику борьбы с «серыми» зарплатами
ИА «Ореанда-Новости». Благодаря новой методики, специалисты налоговых органов смогут определять граждан и, следовательно, организаций, которые нарушают российское законодательство в сфере оплаты труда.
Руководители отделов ФНС провели собрание, на котором подробно объяснили план дальнейших действий по обнаружению «серых» зарплат. Связано это с полной компьютеризацией, которая позволяет отследить расходы россиян. Если гражданин имеет низкий доход, а расход - высокий, то можно начать отслеживание его деятельности и способов получения дохода.
Таким образом будет отслеживаться цепочка риск-ориентированных организаций, которые платят неофициально заработную плату своим сотрудникам.
Руководители отделов ФНС провели собрание, на котором подробно объяснили план дальнейших действий по обнаружению «серых» зарплат. Связано это с полной компьютеризацией, которая позволяет отследить расходы россиян. Если гражданин имеет низкий доход, а расход - высокий, то можно начать отслеживание его деятельности и способов получения дохода.
Таким образом будет отслеживаться цепочка риск-ориентированных организаций, которые платят неофициально заработную плату своим сотрудникам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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