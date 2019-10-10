ИА «Ореанда-Новости». Благодаря новой методики, специалисты налоговых органов смогут определять граждан и, следовательно, организаций, которые нарушают российское законодательство в сфере оплаты труда.

Руководители отделов ФНС провели собрание, на котором подробно объяснили план дальнейших действий по обнаружению «серых» зарплат. Связано это с полной компьютеризацией, которая позволяет отследить расходы россиян. Если гражданин имеет низкий доход, а расход - высокий, то можно начать отслеживание его деятельности и способов получения дохода.

Таким образом будет отслеживаться цепочка риск-ориентированных организаций, которые платят неофициально заработную плату своим сотрудникам. 