Руководители отделов ФНС провели собрание, на котором подробно объяснили план дальнейших действий по обнаружению «серых» зарплат. Связано это с полнойроссиян. Если гражданин имеет низкий доход, а расход - высокий, то можно начать отслеживание его деятельности и способов получения дохода.Таким образом будет отслеживаться цепочка риск-ориентированных организаций, которые платят неофициально заработную плату своим сотрудникам.