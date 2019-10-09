ИА «Ореанда-Новости». По мнению министерства юстиции, Фонд борьбы с коррупцией является иностранным агентом.

Минюст включил ФБК в список иностранных агентов. Оснований, на которых делалось заключение, опубликовано не было.

Министерство заявило, что в ходе проверки деятельности фонда, основанного Алексеем Навальным, были выявлены некоторые признаки иностранного вмешательства.

Ранее сообщалось, что в сентябре в нескольких десятках городах России проводились обыски у сотрудников ФБК. Основанием стало постановление Басманного суда Москвы. Скорее всего, оперативные мероприятия связаны с делом об отмывании Фондом миллиарда рублей.

По закону «Об иностранных агентах», в список попадают организации, находящиеся на иностранном финансировании и занимающиеся политической деятельностью.