Ореанда-Новости. Некоммерческий фонд под названием «Правовая инициатива» выпустил повторный доклад о женском обрезании, которое практикуют некоторые семьи в Дагестане. Организация заявляет что за почти два года которые прошли с последнего исследования ситуация совершенно не изменилась. Операции, которыми калечат молодых девочек, неизменно продолжаются. Все это происходит вне специализированных учреждений, порой в антисанитарных условиях. Процедура включает в себя полностью, иногда частичное удаление или повреждение клитора надрезом, который делается любыми возможными инструментами, будь то хоть нож, хоть ножницы или лезвие.

Как говориться в отчете, ориентировочно в год такой страшной процедуре подвергаются более тысячи девочек. И это самая минимальная цифра из возможных, так как «традиция» распространена и за пределами Дагестана.

В докладе также говорится, что страшные операции имеют место быть, благодаря молчанию и бездействию местных органов власти, которые не стараются каким либо образом помещать или остановить подобное ущемление и издевательство над беззащитными детьми.

По мнению мужской половины населения, согласно исследованиям, данная проблема касается исключительно женщин, и должна быть в их сфере внимания. Подобные зверства, большинство опрошенных, оправдывают требованиями Ислама и прочим традициям, не заостряя внимания на неполноценности и качестве дальнейшей жизни девушки. Большинство респондентов не готовы противиться подобным обычаям и готовы подвергнуть такой операции своих дочерей, хотя при этом сами не собираются участвовать в организации этого, так как считают это женскими делами.

При этом практически все опрошенные имамы, отрицали проведение таких операций в их городах и районах. Также никто из них не подтвердил необходимость таких процедур с точки зрения Ислама.

Многие утверждали, что такие практики постепенно исчезают, поскольку мужчины часто недовольны своими супружескими отношениями. Представительницы Ингушетии и Чечни поведали интервьюерам, что на их родине такие традиции остаются только в среде старшего поколения.