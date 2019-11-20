Экспертами были сделаны анализы данных с начала июня 2018 года по конец мая 2019 года, которые были предоставлены исследовательской компанией Double Data. Специлистами компании были изучены аккаунты Instagram-блогеров, на которых подписаны более 2 миллионов пользователей. Из них были выбраны 32 блогера, имеющие наибольшее количество за год публикаций с рекламой. После этого Forbes узнал о стоимости размещения у этих блогеров различных типов публикаций и определил 15 человек, которые больше всего заработали.По сообщению издания, Собчак размещает в неделю по нескольку постов с рекламой. Телеведущая отмечает в Instagram бренды одежды Bosco и Dior, водку Beluga и автомобиль Audi. По мнению издания, Собчак на этом заработала 1,6 миллиона долларов.На втором месте находится Регина Тодоренка, заработавшая 860 тысяч долларов. Такой же доход имеет Ольга Бузова. Позади Бузовой расположился блогер Алан Енилеев, заработавший 850 тысяч долларов. На пятом месте находится Полина Гагарина. Певица заработала в Instagram 770 тысяч долларов.