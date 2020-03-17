ИА «Ореанда-Новости». Журнал Forbes назвал самые надёжные банки в России. На первой строчке рейтинга ста наиболее надёжных банков расположился Райффайзенбанк.

Вторую строчку занял «Юникредит банк». Организация была лидером прошлогоднего списка, однако в этом году уступила своё первенство. Тройку лидеров замкнул Росбанк.

Далее расположились Сбербанк, Ситибанк, «ИНГ Банк (Еврозия)», Нордеа, HSBC, «СЭБ Банк» и Bank of China. В первую десятку не попали ВТБ, который оказался на 11 месте, Газпромбанк (12-е место) и Россельхозбанк (13-е место).

Как объяснило издание, самые надёжные кредитные организации – «дочки» иностранных банков, а также наиболее крупные российские государственные банки.

Среди частных банков был выделен Альфа-банк, который занял 26-е место в рейтинге.