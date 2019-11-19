





Организаций выбирали по 2 критериям:Первый работодатель в списке -. За ним расположилась фирма, которая специализируется на добыче золота. В тройку лидеров вошло банковское учреждение. По мнению Forbes, работники банка получают большую зарплату и имеют дополнительные корпоративные льготы и привилегии.Четвёртое место заняла компаниякоторая занимается различными направлениями в России,в том числе и в IT-сфере. Пятёрку лидеров закрыла горнорудная фирма