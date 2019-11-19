19.11.2019, 13:00
Forbes составил рейтинг 50 лучших работодателей России
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Forbes составили рейтинг 50 лучших работодателей России.
Организаций выбирали по 2 критериям: выгода сотрудника от работы в этой фирме и значимость предприятий для страны. Первый работодатель в списке - «Норильский никель». За ним расположилась фирма «Полюс», которая специализируется на добыче золота. В тройку лидеров вошло банковское учреждение «Газпромбанк». По мнению Forbes, работники банка получают большую зарплату и имеют дополнительные корпоративные льготы и привилегии.
Четвёртое место заняла компания «Яндекс», которая занимается различными направлениями в России,в том числе и в IT-сфере. Пятёрку лидеров закрыла горнорудная фирма Polymetal.
Организаций выбирали по 2 критериям: выгода сотрудника от работы в этой фирме и значимость предприятий для страны. Первый работодатель в списке - «Норильский никель». За ним расположилась фирма «Полюс», которая специализируется на добыче золота. В тройку лидеров вошло банковское учреждение «Газпромбанк». По мнению Forbes, работники банка получают большую зарплату и имеют дополнительные корпоративные льготы и привилегии.
Четвёртое место заняла компания «Яндекс», которая занимается различными направлениями в России,в том числе и в IT-сфере. Пятёрку лидеров закрыла горнорудная фирма Polymetal.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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