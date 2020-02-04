04.02.2020, 08:36
Форум в Сочи будет перенесён
ИА «Ореанда-Новости». Инвестиционный форум, который планировалось провести в этом году в Сочи, будет перенесён. Соответствующее распоряжение озвучил Михаил Мишустин. Документ был опубликован на интернет-портале Правительства России.
Распоряжение Правительства датировано 3 февраля. Инвестфорум, который планировалось провести с 12 до 14 февраля, будет перенесён. Новая дата проведения форума в документе не прописана. Указано только, что организационному комитету, который занимается организацией российского инвестиционного форума, в скором времени необходимо представить новые предложения о предполагаемых сроках проведения.
Правительство решило перенести форум, в котором участвуют все страны, из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухань.
Распоряжение Правительства датировано 3 февраля. Инвестфорум, который планировалось провести с 12 до 14 февраля, будет перенесён. Новая дата проведения форума в документе не прописана. Указано только, что организационному комитету, который занимается организацией российского инвестиционного форума, в скором времени необходимо представить новые предложения о предполагаемых сроках проведения.
Правительство решило перенести форум, в котором участвуют все страны, из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухань.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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