Соответствующее распоряжение озвучил Михаил Мишустин. Документ был опубликован на интернет-портале Правительства России.Распоряжение Правительства датировано 3 февраля. Инвестфорум, который планировалось провести с 12 до 14 февраля, будет перенесён. Новая дата проведения форума в документе не прописана.Правительство решило перенести форум, в котором участвуют все страны, из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухань.