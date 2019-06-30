ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба правительства Украины сообщила в одной из социальных сетей, что Франция передаст в распоряжение украинских пограничников 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Отмечается, что стороны также обсуждают организацию совместного производства катеров.

Длина OCEA FPB 98 составляет 32 метра. Скорость – 35 узлов, дальность хода при скорости в 12 узлов – 1200 миль. Численность экипажа катера – 13 человек. Суда данного типа при необходимости могут быть оснащены боевыми модулями.

Ранее украинский флот уже получал помощь от иностранных партнёров. Осенью 2018 года США передали Киеву два списанных судна и предложили предоставить в распоряжение украинских моряков два фрегата.