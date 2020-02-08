08.02.2020, 14:11
Франция получила ноту протеста то России по делу Винника
ИА «Ореанда-Новости». Франция получила ноту протеста из России по делу Александра Винника. Документ был отправлен французскому МИД.
В ноте прописано, что Франция не должна препятствовать в доступе сотрудников консульского отдела российского посольства к программисту, разрешать ему делать звонки и полностью соблюдать его российские права. Кроме прочего, Россия попросила не затягивать с рассмотрением запроса об экстрадиции Александра Винника на родину с учётом его гражданской принадлежности.
Россия была оповещена, что Винник находится в тюремном блоке госпиталя Питье-Сальпетриер и ему разрешено совершать звонки родственникам и адвокатам.
В ноте прописано, что Франция не должна препятствовать в доступе сотрудников консульского отдела российского посольства к программисту, разрешать ему делать звонки и полностью соблюдать его российские права. Кроме прочего, Россия попросила не затягивать с рассмотрением запроса об экстрадиции Александра Винника на родину с учётом его гражданской принадлежности.
Россия была оповещена, что Винник находится в тюремном блоке госпиталя Питье-Сальпетриер и ему разрешено совершать звонки родственникам и адвокатам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии