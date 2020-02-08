Документ был отправлен французскому МИД.В ноте прописано, что Франция не должна препятствовать в доступе сотрудников консульского отдела российского посольства к программисту, разрешать ему делать звонки и полностью соблюдать его российские права.Россия была оповещена, что Винник находится в тюремном блоке госпиталя Питье-Сальпетриер и ему разрешено совершать звонки родственникам и адвокатам.