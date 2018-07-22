ИА «Ореанда-Новости». Франция сообщила о том, что начинается война торговых рынков Соединённых Штатов и Европы. Речь идёт об ограничительных мерах, которые ввели в Вашингтоне.

Бруно Ле Мэр, глава французской экономической и финансовой структуры, обнародовал, что война торговой сферы между странами Европы и Америкой уже вовсю идёт. Он сказал, что все страны, входящие в G20, понимают это, а также то, что подобное мероприятие может очень плохо сказаться на экономике мира.



Более того, он добавил, что просит Соединённые Штаты Америки включить здравый смысл и начать уважать права своих союзников.

Француз заявил, что Вашингтон обязан сделать первый шаг, в противном случае никакого адекватного диалога по торговой связи между Старым Светом и Белым домом не получится. Помимо этого, ещё одним путём развития ситуации может стать ответная реакция Европы. Министр сообщил, что союзу придётся предпринять обратные меры, так как другого выхода из положения просто не может быть.

Двадцать первого июля прошла встреча лидеров центральных банков стран Группы двадцати - страны с наиболее развитой и потенциально хорошо развивающейся экономикой. Присутствовали также финансовые эксперты и министры финансов, встреча прошла в столице Аргентины. Во время встречи Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда, объявила о не очень хорошей ситуации торгового рынка и, соответственно, страдающей из-за этого экономики и экономического потенциала.



Лагард сказала, что та торговая война, которую начали Соединённые Штаты, может принести тяжёлые последствия на скорость роста не только европейской, но и вообще, в принципе, мировой экономики.



Те пошлины и тарифы, которые ввёл Белый дом, не проходят бесследно, а при ещё более плохом варианте развития событий могут и вовсе понизить показатель глобального ВВП на половину процента.

Это противостояние взяло начальные этапы ещё в прошлом году, в тот момент, когда президент США Дональд Трамп ввёл первые ограничительные правила, которые сначала коснулись китайских товаров. Затем принятые американцами меры распространились и на Россию, теперь - на Европу.