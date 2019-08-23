ИА «Ореанда-Новости». Глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала позицию европейских политиков по поводу возвращения России в «Большую семерку». Об этом она написала в Twitter.

Ле Пен подчеркнула, что, выступая против участия России, Евросоюз показывает «абсурдную пародию на холодную войну». По её словам, антироссийская идеология — это пережиток прошлого, который не отвечает интересам стран Европы и вредит им.

Позвать Россию на саммит G7 в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился президент США Дональд Трамп, отметив, что в организации обсуждаются многие вещи, которые напрямую касаются Москвы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что «доводы в пользу возвращения России пока только предстоит найти». Канадский премьер-министр Джастин Трюдо высказался резко против такого шага.

Формат G8 прекратил своё существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада; в саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

Марин Ле Пен стала руководителем националистической партии после своего отца, Жана-Мари Ле Пена. При ней партия получила значительную популярность, а сама Ле Пен заняла второе место на президентских выборах 2017 года. С того года политик является депутатом Национального собрания Франции и членом комитета по международным делам. Она известна, в том числе, своей пророссийской позицией.