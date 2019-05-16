ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Национального агентства по контролю в области безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда (Франция) на основе результатов исследования, начатого в 2010 году, пришли к выводу, что синий свет, излучаемый светодиодными лампами, опасен для сетчатки человеческого глаза и нарушает естественные ритмы сна.

В связи с этим медики предложили властям внести изменения в нормативы, касающиеся применения ламп этого типа.

Указывается, что излучение светодиодов увеличивает риск возрастной дегенерации желтого пятна, которая приводит к необратимой потере зрения. Кроме того, некоторые светодиодные лампы способы провоцировать головную боль и хроническую усталость.

«Синий свет», излучаемый ноутбуками, планшетами, смартфонами и другими подобными устройствами, не представляет большой опасности вследствие малой интенсивности, но в темноте они гораздо более опасны. Особенно подвержены вредному воздействию дети.