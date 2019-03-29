29.03.2019, 23:15
Федеральная Служба Безопасности доложили о ликвидации сети подпольных казино в Крыму
ИА «Ореанда-Новости» Деятельность сети подпольных игорных клубов пресечена в Керчи и Севастополе, так же сообщается о 14 задержанных.
По заявлению Федеральной Службы Безопасности России, 29 марта одновременно в Севастополе и Керчи в местах подпольных игровых клубов было проведено 13 обысков.
Контрразведка совместно с силами МВД установили, что в прошлом году двое россиян организовали на территории Крыма подпольные онлайн-казино, функционировавшие под видом компьютерных клубов в Севастополе и Керчи .
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной группой по предварительному сговору".
В отношении задержанных устанавливается вопрос об избрании меры наказания.
По заявлению Федеральной Службы Безопасности России, 29 марта одновременно в Севастополе и Керчи в местах подпольных игровых клубов было проведено 13 обысков.
Контрразведка совместно с силами МВД установили, что в прошлом году двое россиян организовали на территории Крыма подпольные онлайн-казино, функционировавшие под видом компьютерных клубов в Севастополе и Керчи .
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной группой по предварительному сговору".
В отношении задержанных устанавливается вопрос об избрании меры наказания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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