По заявлению Федеральной Службы Безопасности России, 29 марта одновременно в Севастополе и Керчи в местах подпольных игровых клубов было проведено 13 обысков.Контрразведка совместно с силами МВД установили, что в прошлом году двое россиян организовали на территории Крыма подпольные онлайн-казино, функционировавшие под видом компьютерных клубов в Севастополе и Керчи .В отношении задержанных устанавливается вопрос об избрании меры наказания.