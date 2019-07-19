ИА «Ореанда-Новости» Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления Минтранса России сообщило, что на авиакомпании, возможно, будет наложена обязанность предоставлять исчерпывающие данные о международных рейсах для выявления угроз безопасности не позднее получаса до вылета. В случае выявления угрозы государственной безопасности Росавиация по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) должна будет отменить рейс.

В постановлении Минтранса указано, что сотрудники ФСБ получат право интересоваться численностью и национальностью членов экипажа и пассажиров самолёта, сведениями о перевозимых грузах, графиком полёта с указанием пунктов посадок, запланированными сроками входа и выхода из воздушного пространства России и других стран.