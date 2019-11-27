27.11.2019, 22:07
ФСБ на 10 лет закрыла въезд в Россию французскому социологу
ИА «Ореанда-Новости». В столичном аэропорту Шереметьево пограничники не пропустили французского социолога Карин Клеман, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что Клеман собиралась прочесть в Москве лекцию о «жёлтых жилетах» на конференции социологов.
Клеман рассказала, что на паспортном контроле её сообщили, что она в течение 10 лет не сможет въезжать в Россию. Социолог отметила, что попробует оспорить запрет, так как ей муж и ребёнок – российские граждане.
Отмечается, что Клеман собиралась прочесть в Москве лекцию о «жёлтых жилетах» на конференции социологов.
Клеман рассказала, что на паспортном контроле её сообщили, что она в течение 10 лет не сможет въезжать в Россию. Социолог отметила, что попробует оспорить запрет, так как ей муж и ребёнок – российские граждане.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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