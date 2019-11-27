ИА «Ореанда-Новости». В столичном аэропорту Шереметьево пограничники не пропустили французского социолога Карин Клеман, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что Клеман собиралась прочесть в Москве лекцию о «жёлтых жилетах» на конференции социологов.

Клеман рассказала, что на паспортном контроле её сообщили, что она в течение 10 лет не сможет въезжать в Россию. Социолог отметила, что попробует оспорить запрет, так как ей муж и ребёнок – российские граждане.