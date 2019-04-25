Житель региона, как рассказали в ФСБ, по поддельным документам покупал химические реактивы и лабораторное оборудование. Отмечается, что сотрудники ФСБ изъяли 4 кг наркотического средства N-метилэфедрон и 20 литров мефедрона в жидком состоянии в завершающей стадии производства. Кроме того, также было изъято примерно 500 литров реактивов, предназначенных для производства порядка 50 кг наркотиков.Задержанный рассказал, что сбывал произведенный им наркотик через интернет-магазин в разные регионы России, куда наркотики пересылались с помощью транспортных компаний.