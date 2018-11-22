ИА «Ореанда-Новости». В Федеральной службе безопасности России рассказали, что в октябре сотрудники спецслужб предотвратили целый ряд нападений на школы, которые участились после трагедии в политехническом колледже Керчи, где студент устроил взрыв и расстрелял учеников и педагогов.

Со слов первого заместителя начальника управления службы Сергея Егорова, речь не идёт о связи нападений с международным терроризмом.

"Этот случай в Керчи, действительно, дал всплеск. Только в октябре мы предотвратили целый ряд нападений на школы", – сказал Егоров во время выступления в Совете Федераций.

Замначальника ФСБ отметил, что "ситуация очень сложная, очень непростая". Егоров считает, что в России необходимо совершенствовать законодательство о безопасности образовательных учреждений.

Ложный звонок

20 ноября в МВД Крыма сообщили, что полиция Благовещенска Амурской области задержала четырёх местных студентов, сообщивших о заложенном взрывном устройстве в Керченском политехническом колледже. Сообщение оказалось ложным.

Когда учеников задержали правоохранители, они сознались в том, что позвонили с ложным сообщением о бомбе в учебных заведениях, расположенных на территории Республики Крым.

Некоторые СМИ сообщали, что политехнический колледж в Керчи эвакуировали из-за звонка о минировании. Однако никаких опасных предметов обнаружено не было.



Трагедия в Керчи

Напомним, 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа устроил взрыв в учебном заведении и открыл стрельбу по людям. Погибли 20 человек, сам нападавший покончил с собой в библиотеке колледжа. Около 50 человек были госпитализированы. В основном погибшие получили огнестрел, а пострадавшие были ранены в результате взрыва.

Стрелок Владислав Росляков открыл огонь по людям из ружья, которое легально приобрел, пройдя все соответствующие процедуры. Накануне политик Яровая предложила ужесточить процедуру приобретения оружия для лиц от 18 до 21 года, чтобы частично предотвратить такие ситуации в будущем.